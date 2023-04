ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 本日、エスティ・ローダー・カンパニーズ ( NYSE:EL ) (「ELC」)は、エスティ・ローダー・カンパニーズの副会長サラ・モスが、2023年7月1日付けで引退することを決定したと発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230425005178/ja/

Sara Moss to retire from The Estée Lauder Companies