トヨタ自動車が、仕事と育児の両立を支援するため、時短勤務制度を拡充することが２５日、分かった。現状では正社員なら小学４年生まで、期間従業員などの非正規社員なら３歳までの子どもがいる場合に育児時短を認めているが、これをいずれも１８歳まで引き上げる。６～７月から順次運用を始める予定。