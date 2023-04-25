ロシア外相と会談 ウクライナ穀物輸出巡り協議―国連総長
2023年04月25日09時56分
【ニューヨーク時事】グテレス国連事務総長は２４日、ニューヨークの国連本部でロシアのラブロフ外相と会談した。国連によれば、ロシアが打ち切りを示唆する黒海経由のウクライナ産穀物の輸出合意などについて協議した。
ロシア外相と会談 ウクライナ穀物輸出巡り協議―国連総長
2023年04月25日09時56分
【ニューヨーク時事】グテレス国連事務総長は２４日、ニューヨークの国連本部でロシアのラブロフ外相と会談した。国連によれば、ロシアが打ち切りを示唆する黒海経由のウクライナ産穀物の輸出合意などについて協議した。
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