守田はフル出場 ポルトガル・サッカー
2023年04月25日08時22分
【ロンドン時事】サッカーのポルトガル１部リーグで２４日、スポルティングの守田英正は敵地でのギマランイス戦にフル出場した。チームは２―０で勝った。
守田はフル出場 ポルトガル・サッカー
2023年04月25日08時22分
【ロンドン時事】サッカーのポルトガル１部リーグで２４日、スポルティングの守田英正は敵地でのギマランイス戦にフル出場した。チームは２―０で勝った。
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