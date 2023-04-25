首相動静（４月２５日）
2023年04月25日09時04分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時１０分、公邸発。同１１分、官邸着。同１２分から同１３分まで、報道各社のインタビュー。同１９分から同３３分まで、閣議。
午前８時３８分から同５２分まで、月例経済報告関係閣僚会議。
首相動静（４月２５日）
2023年04月25日09時04分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時１０分、公邸発。同１１分、官邸着。同１２分から同１３分まで、報道各社のインタビュー。同１９分から同３３分まで、閣議。
午前８時３８分から同５２分まで、月例経済報告関係閣僚会議。
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