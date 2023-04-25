畑岡、変わらず１３位 女子ゴルフ世界ランク
2023年04月25日07時04分
女子ゴルフの最新世界ランキングが２４日付で発表され、畑岡奈紗は１３位で変わらなかった。古江彩佳も前週と同じ１９位。山下美夢有は２２位、笹生優花は３５位。
ネリー・コルダ（米国）がリディア・コー（ニュージーランド）と入れ替わって１位に浮上した。 （時事）
畑岡、変わらず１３位 女子ゴルフ世界ランク
2023年04月25日07時04分
女子ゴルフの最新世界ランキングが２４日付で発表され、畑岡奈紗は１３位で変わらなかった。古江彩佳も前週と同じ１９位。山下美夢有は２２位、笹生優花は３５位。
ネリー・コルダ（米国）がリディア・コー（ニュージーランド）と入れ替わって１位に浮上した。 （時事）
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