女子ゴルフの最新世界ランキングが２４日付で発表され、畑岡奈紗は１３位で変わらなかった。古江彩佳も前週と同じ１９位。山下美夢有は２２位、笹生優花は３５位。

ネリー・コルダ（米国）がリディア・コー（ニュージーランド）と入れ替わって１位に浮上した。 （時事）