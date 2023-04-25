【ニューヨーク時事】週明け２４日のニューヨーク株式相場は、今週発表される米ＩＴ大手決算などの手掛かり待ちで方向感に欠ける中、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比６６．４４ドル高の３万３８７５．４０ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３５．２６ポイント安の１万２０３７．２０で引けた。