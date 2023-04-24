ＮＹ円、１３４円台半ば
2023年04月24日22時43分
【ニューヨーク時事】週明け２４日午前のニューヨーク外国為替市場では、日米金利差の拡大観測を意識した円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３４円台半ばに下落した。午前９時現在は１３４円４５～５５銭と、前週末午後５時比３７銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３４円台半ば
2023年04月24日22時43分
【ニューヨーク時事】週明け２４日午前のニューヨーク外国為替市場では、日米金利差の拡大観測を意識した円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３４円台半ばに下落した。午前９時現在は１３４円４５～５５銭と、前週末午後５時比３７銭の円安・ドル高。
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