円、１３４円台後半 ロンドン外為
2023年04月24日20時45分
【ロンドン時事】週明け２４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日米金利差の拡大観測から円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１３４円台後半に下落した。正午現在は１３４円５５～６５銭と、前週末午後４時比２０銭の円安・ドル高。
円、１３４円台後半 ロンドン外為
2023年04月24日20時45分
【ロンドン時事】週明け２４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日米金利差の拡大観測から円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１３４円台後半に下落した。正午現在は１３４円５５～６５銭と、前週末午後４時比２０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル