ＮＥＣ、飲料自販機で顔認証決済 ５年で５０００台の導入目指す
2023年04月24日18時34分
ＮＥＣは２４日、飲料などの自動販売機向けに顔認証決済サービスの提供を始めると発表した。持ち物の持ち込み制限がある工場やイベント会場などでの利用を想定しており、今後５年間で５０００台の導入を目指す。５月中旬には伊藤園が導入予定という。
ＮＥＣ、飲料自販機で顔認証決済 ５年で５０００台の導入目指す
2023年04月24日18時34分
ＮＥＣは２４日、飲料などの自動販売機向けに顔認証決済サービスの提供を始めると発表した。持ち物の持ち込み制限がある工場やイベント会場などでの利用を想定しており、今後５年間で５０００台の導入を目指す。５月中旬には伊藤園が導入予定という。
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