アサヒグループホールディングス（ＨＤ）は２４日、同社傘下でソウルに本社を置く「ロッテアサヒ酒類」を通じ、「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」を韓国で発売すると発表した。韓国内で日本産ビールの人気が高まる中、新商品の投入でシェア拡大を目指す。