国内では２４日、新たに４０４６人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の月曜日と比べ約６６０人増えた。新たな死者は１７人、重症者は５７人で前日から２人減った。



＜新型コロナウイルス最新情報＞

東京都は新たに５７１人の感染を確認。前週月曜日と比べ９７人増加した。新たな死者の発表はなかった。都基準による重症者は前日比１人増の５人だった。