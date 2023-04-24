【ロンドン時事】週明け２４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継いで小動きとなる中、１ドル＝１３４円台前半で推移した。午前９時現在は１３４円２０～３０銭と、前週末午後４時比１５銭の円高・ドル安。