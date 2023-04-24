日本、開幕４連勝 カーリング
2023年04月24日16時19分
カーリングの混合ダブルス世界選手権第３日は２４日、韓国の江陵で行われ、１次リーグＢ組で松村千秋（中部電力）と谷田康真が組んだ日本は１２―７でイングランドを下し、開幕４連勝とした。 （時事）
日本、開幕４連勝 カーリング
2023年04月24日16時19分
カーリングの混合ダブルス世界選手権第３日は２４日、韓国の江陵で行われ、１次リーグＢ組で松村千秋（中部電力）と谷田康真が組んだ日本は１２―７でイングランドを下し、開幕４連勝とした。 （時事）
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