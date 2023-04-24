三菱自、街路灯で商用実証 バッテリー再利用、２４年度販売
2023年04月24日15時39分
三菱自動車は２４日、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）の使用済みバッテリーを活用した街路灯の商用化に向け、実証実験を始めたと発表した。自動車部品の再利用事業の一環で、期間は来年３月末まで。２０２４年度から自治体、企業向けに販売することを目指し、有用性などを検証する。
三菱自、街路灯で商用実証 バッテリー再利用、２４年度販売
2023年04月24日15時39分
三菱自動車は２４日、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）の使用済みバッテリーを活用した街路灯の商用化に向け、実証実験を始めたと発表した。自動車部品の再利用事業の一環で、期間は来年３月末まで。２０２４年度から自治体、企業向けに販売することを目指し、有用性などを検証する。
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