三菱自動車は２４日、プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）の使用済みバッテリーを活用した街路灯の商用化に向け、実証実験を始めたと発表した。自動車部品の再利用事業の一環で、期間は来年３月末まで。２０２４年度から自治体、企業向けに販売することを目指し、有用性などを検証する。