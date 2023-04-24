セ・リーグ公示（２４日） プロ野球
2023年04月24日15時14分
【出場選手登録抹消】▽ヤクルト・山本大貴投手▽ＤｅＮＡ・森敬斗内野手▽広島・玉村昇悟投手▽中日・山本拓実投手（再登録は５月４日以降）
セ・リーグ公示（２４日） プロ野球
2023年04月24日15時14分
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