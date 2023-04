カリフォルニア州サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 業界トップの組織向けワークマネジメントプラットフォームを提供する Asana は、経営陣の新メンバーとして 2 人のゼネラルマネージャーを任命したことを発表しました。Asana が引き続き企業向けのサービスを拡大し、高級市場を狙うにあたり、2 人は Asana のグローバルチームに貴重な経験と専門知識をもたらすことが期待されます。

Ike Tateyama, GM of Japan at Asana (Photo: Business Wire)

日本のゼネラルマネージャーとして Asana に加わる立山東 (あきら) は、営業およびカスタマーサクセスの分野で 20 年以上もリーダーとして活躍してきた実績を持ちます。三菱電機や古河電工、Cisco、DocuSign といった輝かしい企業で活躍してきた立山は、Asana の日本国内での成長を担い、その事業をリードします。最近の功績として、彼は DocuSign Japan の国内マネージャーを務め、ビジネスの構築と拡大を実現しました。

「世界のチームが容易に協力しあえるようにし、人々の豊かな未来に貢献することを目指す Asana のコミットメントは、私自身が強く信じていることでもあり、この市場での成長をリードしていくことを楽しみにしています」と話します。「Asana のチームに加わり、Asana のワークマネジメントプラットフォームを日本の数多くの企業にお届けすることに貢献したいと思います。」

Asana の日本国内での継続的な成長および成功をサポートしていけるよう、日本オフィスはビジネスの中心地にある丸の内パークビルディングへの移転を予定しています。Asana は昨年、日本国内のお客様がデータの保管先をより柔軟に選択できるよう、国内で新しくデータセンターを開設したことも発表しています。

DACH (ドイツ、オーストリア、スイス) 地域のゼネラルマネージャーとして Veit Brücker も Asana に加わりました。彼は、Salesforce や Zuora、Snowflake、Siemens、Oracle といった企業の営業部門やマーケティング部門で 15 年以上もリーダーとして活躍した実績を持ち、DACH 地域で Asana の事業を率い、成長を加速させる役割を務めます。DACH 地域で好成績を挙げるセールスチームを作り上げてきた彼の実績を背に、Asana は引き続き同地域の主要企業にサポートの手を差し伸べ、サービスを提供していくでしょう。

Veit Brücker は自身の役職について「Asana の一員となり、この地域の企業が作業効率を高め、広範にデジタルトランスフォーメーションを実現できるよう、しっかりとサポートしていきます」とコメントしています。「私は常に、テクノロジーと文化、そしてビジネスモデルの変更が融合し合う環境でオペレーションを実行するという役割を担ってきました。チームが上手にコラボレーションを行い、目標を達成するのを支援するという Asana のミッションは、私の経験とピッタリとかみ合っています。」

DACH 地域における Asana の存在感はここ 10 年で増しています。2020年にはお客様データの保存のためにフランクフルトにデータセンターを開設。Asana と DACH 地域のお客様、特にディスクリート製造系およびプロセス製造系企業との関係はますます深まっています。たとえば、DACH 地域のお客様である Viessmann 社は、気候中立的なエネルギーソリューションプロバイダーへと変わるために 2015年から Asana を活用しています。現在では、社内のユーザー数が 7000 人に達しています。来たる 2023年 5月 10日、Asana はハンブルクで開催される OMR Festival 2023 に参加します。Brückewill が Asana のお客様であるジュエリーブランド「CHRIST」にインタビューを行います。Yellow Stage で「CHRIST, a jewel of the German mid-market transforms its business model (ドイツのミッドマーケットの宝石ブランド「CHRIST」がビジネスモデルを変革)」と題したセッションをお楽しみください。

「Asana が世界的に成長、拡大する中で、こうした 2 名の優秀なリーダーがチームに加わるのは、とても嬉しいことです」と話すのは Asana でビジネス部門長と COO を務める Anne Raimondi。「東と Veit は、エンタープライズビジネスの非常に深い経験を経営陣にもたらしてくれるでしょう。彼らの顧客中心・チーム中心のアプローチにより、世界クラスの企業のエグゼクティブを引き続き当社のビジネスに引き込めることを期待しています。彼らの貢献により、私たちは今後も世界中のお客様にリーチし、サービスを提供し、またお客様と共にスケールしていけると思います。」

Asana について

Asana は、複数の部門で小さなプロジェクトから戦略的なイニシアチブまでをスムーズに実行できるよう、組織が上手に仕事を調整することをサポートします。Asana はカリフォルニア州サンフランシスコに本社を構え、200 を超える国や地域でサービスを展開し、有料サービスを利用する組織は 13 万 9 千以上、無料サービスを利用する組織は数百万に及びます。Amazon、Affirm、日本航空、Sky をはじめとする世界的な企業が、Asana を使用して会社の目標からデジタルトランスフォーメーション、製品リリース、マーケティングキャンペーンまで、あらゆる仕事を管理しています。詳しくは、www.asana.com をご覧ください。

