円相場、１３４円４６～４７銭 ２４日正午現在
2023年04月24日12時07分
２４日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３４円４６～４７銭と、前週末（１３３円９３～９４銭）に比べ５３銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３４円４６～４７銭 ２４日正午現在
2023年04月24日12時07分
２４日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３４円４６～４７銭と、前週末（１３３円９３～９４銭）に比べ５３銭の円安・ドル高となった。
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