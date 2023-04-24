女性当選者、過半数に 兵庫・宝塚市議選
2023年04月24日11時56分
２３日投開票の兵庫県宝塚市議選（定数２６）で、女性が１４人当選し過半数に達した。選挙前に比べ女性は５人増え、全体に対する比率は５３．８％となった。東京都武蔵野市議選（定数２６）でも女性の当選者が半数を占めた。
女性当選者、過半数に 兵庫・宝塚市議選
2023年04月24日11時56分
２３日投開票の兵庫県宝塚市議選（定数２６）で、女性が１４人当選し過半数に達した。選挙前に比べ女性は５人増え、全体に対する比率は５３．８％となった。東京都武蔵野市議選（定数２６）でも女性の当選者が半数を占めた。
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