２３日投開票の兵庫県宝塚市議選（定数２６）で、女性が１４人当選し過半数に達した。選挙前に比べ女性は５人増え、全体に対する比率は５３．８％となった。東京都武蔵野市議選（定数２６）でも女性の当選者が半数を占めた。