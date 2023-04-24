日比野は１１１位 女子テニス世界ランク
2023年04月24日11時42分
女子テニスの最新世界ランキングが２４日付で発表され、日比野菜緒（ブラス）は前週から三つ上げて１１１位だった。内島萌夏（安藤証券）は１４２位、戦列を離れている大坂なおみ（フリー）は３１５位。
１位のイガ・シフィオンテク（ポーランド）ら上位に変動はなかった。 （時事）
日比野は１１１位 女子テニス世界ランク
2023年04月24日11時42分
女子テニスの最新世界ランキングが２４日付で発表され、日比野菜緒（ブラス）は前週から三つ上げて１１１位だった。内島萌夏（安藤証券）は１４２位、戦列を離れている大坂なおみ（フリー）は３１５位。
１位のイガ・シフィオンテク（ポーランド）ら上位に変動はなかった。 （時事）
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