男子テニスの最新世界ランキングが２４日付で発表され、西岡良仁（ミキハウス）は前週から一つ上げて３４位だった。ダニエル太郎（エイブル）は九つ下げて１０９位、綿貫陽介（フリー）は１１７位。

１位はノバク・ジョコビッチ（セルビア）で変わらなかった。 （時事）