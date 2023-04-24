財務省は２４日、財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の歳出改革部会を開き、岸田文雄首相が掲げる「成長と分配の好循環」に向けた予算の在り方を議論した。財務省は、企業が従業員に支払う休業手当の一部を補助する雇用調整助成金（雇調金）制度について、抜本的な見直しを求めた。



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具体的には、個人のスキルアップを支援し、労働移動を促す制度とするよう提起した。現行制度は、休業を通じた雇用維持に重点を置いている。