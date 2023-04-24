日本男子は白星発進 アイスホッケー
2023年04月24日07時32分
アイスホッケー男子の世界選手権ディビジョン１Ｂ（３部相当）は２３日、エストニアのタリンで開幕し、日本はオランダを８―１で下した。
６チームの総当たりで争われ、日本は２戦目以降、中国、セルビア、エストニア、ウクライナの順に対戦。１位のチームがディビジョン１Ａ（２部相当）に昇格し、最下位は２Ａ（４部相当）に降格となる。 （時事）
日本男子は白星発進 アイスホッケー
2023年04月24日07時32分
アイスホッケー男子の世界選手権ディビジョン１Ｂ（３部相当）は２３日、エストニアのタリンで開幕し、日本はオランダを８―１で下した。
６チームの総当たりで争われ、日本は２戦目以降、中国、セルビア、エストニア、ウクライナの順に対戦。１位のチームがディビジョン１Ａ（２部相当）に昇格し、最下位は２Ａ（４部相当）に降格となる。 （時事）
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