時事ドットコムニュース

>

政治

>

平均５８．７歳、前回並み　女性は最多７人―市長選当選者・統一…

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

平均５８．７歳、前回並み　女性は最多７人―市長選当選者・統一選

2023年04月24日14時13分

兵庫県芦屋市長選で勝利し、拳を突き上げる高島崚輔氏（中央）＝２３日、同市

兵庫県芦屋市長選で勝利し、拳を突き上げる高島崚輔氏（中央）＝２３日、同市

　統一地方選後半戦の８８市長選（無投票当選の２５市を含む）では、当選者全体の平均年齢は５８．７歳で、２０１９年の前回（５８．８歳）とほぼ同じだった。女性は７人が当選。過去最多だった前回の６人を上回った。

最年少２６歳で市長初当選　現職ら３人破る―兵庫県芦屋市・統一選

　年代別では、２０代１人、４０代１４人、５０代３４人、６０代２５人、７０代１４人。３０代はいなかった。最高齢は群馬県高崎市の富岡賢治氏と、静岡県富士宮市の須藤秀忠氏でいずれも７６歳。
　当選回数は、福岡県春日市の井上澄和氏（７２）の７選が最多。次いで千葉県流山市の井崎義治氏（６９）の６選だった。立候補した現職の当選率は９割超に上り、強みを発揮した。
　兵庫県芦屋市で２６歳新人が史上最年少で当選するなど新風が吹いた地域もあったが、全体では当選者に占める新人の割合は３０．７％で、前回の３２．６％から低下した。
　女性は新潟県加茂市と長野県諏訪市、三重県鈴鹿市、山口県周南市の４市で現職が当選。当選回数は鈴鹿市の末松則子氏の４選が最多だった。埼玉県行田市、東京都東大和市、兵庫県明石市の３市で新人が当選した。

関連記事

こんな記事も

政治用語

政治

もっと見る
　| ニッポンの魅力ＰＲ
２０２３年「東アジア文化都市」に選定

yayoi
静岡の魅力を世界に [PR]




ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
4月号の特集は「習近平政権、本格始動」。 国内経済・社会に不安要素を抱えた船出となった。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ