統一地方選後半戦の８８市長選（無投票当選の２５市を含む）では、当選者全体の平均年齢は５８．７歳で、２０１９年の前回（５８．８歳）とほぼ同じだった。女性は７人が当選。過去最多だった前回の６人を上回った。



最年少２６歳で市長初当選 現職ら３人破る―兵庫県芦屋市・統一選

年代別では、２０代１人、４０代１４人、５０代３４人、６０代２５人、７０代１４人。３０代はいなかった。最高齢は群馬県高崎市の富岡賢治氏と、静岡県富士宮市の須藤秀忠氏でいずれも７６歳。

当選回数は、福岡県春日市の井上澄和氏（７２）の７選が最多。次いで千葉県流山市の井崎義治氏（６９）の６選だった。立候補した現職の当選率は９割超に上り、強みを発揮した。

兵庫県芦屋市で２６歳新人が史上最年少で当選するなど新風が吹いた地域もあったが、全体では当選者に占める新人の割合は３０．７％で、前回の３２．６％から低下した。

女性は新潟県加茂市と長野県諏訪市、三重県鈴鹿市、山口県周南市の４市で現職が当選。当選回数は鈴鹿市の末松則子氏の４選が最多だった。埼玉県行田市、東京都東大和市、兵庫県明石市の３市で新人が当選した。