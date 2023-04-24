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茂木自民幹事長「岸田政権に評価」　補選結果受け

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茂木自民幹事長「岸田政権に評価」　補選結果受け

2023年04月24日01時28分

衆参５補欠選挙の結果を受け、記者団の取材に応じる自民党の茂木敏充幹事長＝２４日未明、東京・永田町の同党本部

衆参５補欠選挙の結果を受け、記者団の取材に応じる自民党の茂木敏充幹事長＝２４日未明、東京・永田町の同党本部

　２３日に投開票された衆参５補欠選挙の結果を受け、自民党の幹事長は「外交問題や少子化対策について岸田政権として大きな政策決定を行い、一つ一つの課題に向き合ってきた姿勢が評価された」と党本部で記者団に語った。一方、立憲民主党の幹事長は公認候補３人全員が敗北したことについて「頑張っていただいた皆さんに非常に申し訳ない」と述べた。
　公明党の幹事長は「今の政権運営に対して一定の評価をいただいたものだ」と強調。日本維新の会の幹事長はＮＨＫ番組で、衆院和歌山１区での公認候補の勝利に関し、「（国民の）期待をちゃんと形に変えてお返しできるようにしっかりと頑張りたい」と述べた。

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