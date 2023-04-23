仏上院副議長、２４日訪台 蔡総統と会談へ
2023年04月23日21時47分
【台北時事】台湾外交部（外務省）は２３日、フランスのリシャール上院副議長らが２４日に台湾を訪問すると発表した。２８日まで滞在し、蔡英文総統と会談する予定。外交部は「台仏の深い友好関係を示すものだ」と歓迎した。
仏上院副議長、２４日訪台 蔡総統と会談へ
2023年04月23日21時47分
【台北時事】台湾外交部（外務省）は２３日、フランスのリシャール上院副議長らが２４日に台湾を訪問すると発表した。２８日まで滞在し、蔡英文総統と会談する予定。外交部は「台仏の深い友好関係を示すものだ」と歓迎した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル