山口４区で自民新人当確 千葉・大分など接戦―衆参５補選、開票進む
2023年04月23日20時18分
岸田政権の中間評価を問う衆参５補欠選挙が２３日投開票され、衆院山口４区は自民新人の吉田真次氏が立憲民主党新人の有田芳生氏らを破り、当選を確実にした。
山口４区は自民党の安倍晋三元首相の死去に伴う。補選はほかに衆院千葉５区、和歌山１区、山口２区と参院大分選挙区。いずれも自民と野党系候補が接戦を展開している。
山口４区で自民新人当確 千葉・大分など接戦―衆参５補選、開票…
2023年04月23日20時18分
岸田政権の中間評価を問う衆参５補欠選挙が２３日投開票され、衆院山口４区は自民新人の吉田真次氏が立憲民主党新人の有田芳生氏らを破り、当選を確実にした。
山口４区は自民党の安倍晋三元首相の死去に伴う。補選はほかに衆院千葉５区、和歌山１区、山口２区と参院大分選挙区。いずれも自民と野党系候補が接戦を展開している。
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