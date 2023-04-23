Ｃ大阪が無失点で今季初の連勝を飾った。自陣からパスをつないでくる柏にボールを持たれ、前半は何度かピンチを招いたが、徐々に対応。後半はほとんど決定的な場面をつくられなかった。小菊監督は「全員のハードワークの結晶。ハイプレスと自陣に引くところの使い分けがしっかりできていた」と評価した。

唯一の得点も守備から。香川が敵陣で相手のパスを奪い、中央のレオセアラを経て毎熊がゴールを決めた。香川は「うまく相手のビルドアップを突けたのがよかった」。

上位進出を見据え、次節は好調の広島に挑む。香川は「いいチームであることは間違いない。しっかり準備して、自分たちのサッカーをしたい」と意気込んだ。