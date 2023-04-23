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Ｃ大阪、無失点で連勝　Ｊリーグ

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Ｃ大阪、無失点で連勝　Ｊリーグ

2023年04月23日18時24分

柏に勝利し、喜ぶＣ大阪の香川（中央）ら＝２３日、ヨドコウ

柏に勝利し、喜ぶＣ大阪の香川（中央）ら＝２３日、ヨドコウ

  • 後半、クロスボールをクリアーするＣ大阪のマテイヨニッチ（中央）。右はＧＫ金鎮鉉、左は柏の細谷＝２３日、ヨドコウ

　Ｃ大阪が無失点で今季初の連勝を飾った。自陣からパスをつないでくる柏にボールを持たれ、前半は何度かピンチを招いたが、徐々に対応。後半はほとんど決定的な場面をつくられなかった。小菊監督は「全員のハードワークの結晶。ハイプレスと自陣に引くところの使い分けがしっかりできていた」と評価した。
　唯一の得点も守備から。香川が敵陣で相手のパスを奪い、中央のレオセアラを経て毎熊がゴールを決めた。香川は「うまく相手のビルドアップを突けたのがよかった」。
　上位進出を見据え、次節は好調の広島に挑む。香川は「いいチームであることは間違いない。しっかり準備して、自分たちのサッカーをしたい」と意気込んだ。

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