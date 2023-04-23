菅井八段勝ち１勝１敗に 将棋・叡王戦
2023年04月23日18時16分
将棋の藤井聡太叡王（２０）＝竜王、王位、棋王、王将、棋聖と合わせ六冠＝に菅井竜也八段（３１）が挑戦する第８期叡王戦５番勝負の第２局が２３日、名古屋市で指され、先手の菅井八段が１１５手で勝ち、１勝１敗とした。第３局は５月６日に同市で指される。
菅井八段勝ち１勝１敗に 将棋・叡王戦
2023年04月23日18時16分
将棋の藤井聡太叡王（２０）＝竜王、王位、棋王、王将、棋聖と合わせ六冠＝に菅井竜也八段（３１）が挑戦する第８期叡王戦５番勝負の第２局が２３日、名古屋市で指され、先手の菅井八段が１１５手で勝ち、１勝１敗とした。第３局は５月６日に同市で指される。
こんな記事も
社会用語
社会
国内感染、新たに８４８４人 前週比１４００人増―新型コロナ(04/23 18:54)
菅井八段勝ち１勝１敗に 将棋・叡王戦(04/23 18:16)
「決して忘れない」 乗客家族ら参列し追悼式―知床観光船事故１年・北海道(04/23 17:14)
学び直し、積極推進 Ｇ７労働雇用相会合閉幕(04/23 16:46)
水泳教室で５歳児死亡 コーチ４人、気付かず―富山(04/23 16:21)
ＰＡＣ３、沖縄追加配備に着手 先島諸島展開へ調整―北ミサイル備え迎撃準備・防衛省(04/23 14:59)
民主派、選管幹部殺害か 国軍は日本寄贈の施設襲撃―ミャンマー(04/23 14:28)
「見つかって」と献花 犠牲者の冥福祈る―観光船事故１年・知床(04/23 13:30)
「もう一度選ばれる観光地に」 客半減、地域一体で安全対策―知床観光船事故１年(04/23 08:06)
国交省、ずさんな検査放置 知床事故後に厳格化―「責任重い」と遺族(04/23 08:05)
「どこかで生きていて」 不明の息子らの帰り待つ父―知床観光船事故１年(04/23 08:05)
自衛隊機、ジブチ到着 スーダン邦人退避備え待機―防衛省(04/23 06:48)
神戸のラーメン店主死亡 頭に銃弾か、殺人で捜査―兵庫県警(04/23 00:16)
市長選候補者の首つかむ 公選法違反容疑で男逮捕―岐阜県警(04/22 22:13)
８０歳男性殺害容疑で男逮捕 長女の交際相手か―愛知県警(04/22 21:36)
ウクライナへの農業支援で一致 食料安保強化へＧ７農相会合開幕―宮崎(04/22 20:53)
国内感染、新たに１万７１６人 前週比２１００人増―新型コロナ(04/22 20:41)
統一選違反、逮捕者１３人 警告２８２６件―警察庁(04/22 20:36)
運航会社社長への捜査続く 安全対策不備、次々と発覚―知床観光船事故、２３日で１年(04/22 20:31)
「前任の志、引き継ぐ」 新第８師団長が着任会見―熊本(04/22 20:30)
逃走の弟、遺体で発見 女性２人切り付け―東京(04/22 17:43)
「不就学の可能性」８０００人超 外国籍児、前年度比１８％減―文科省(04/22 17:06)
今も献花途切れず 町職員「忘れてはいけない」―知床観光船事故１年・北海道(04/22 13:32)
現場から複数のナット押収 パソコンに自民ＨＰ検索履歴―岸田首相襲撃・和歌山県警(04/22 13:30)
海保と道警、沿岸部捜索再開 知床観光船事故１年―北海道(04/22 11:36)
豪調査隊、「もんてびでお丸」発見 第２次大戦中、南シナ海で沈没(04/22 11:14)
首から血、８０歳男性死亡 娘の友人が行方不明に―愛知(04/22 10:36)
飛散物、拳銃弾並み威力か 殺人未遂容疑も視野―首相襲撃・和歌山県警(04/22 10:14)
空自機「第２陣」ジブチへ出発 「陸上輸送」機材も搭載―スーダン邦人退避備え・防衛省(04/22 09:01)
賃上げへ学び直し推進 Ｇ７労相「人への投資」宣言案(04/22 07:41)