フジサンケイ女子ゴルフ・談話
2023年04月23日17時49分
◇すごく悔しい
安田祐香 いいプレーをしていたので、すごく悔しい。せめてボギーを半分にできていたら。またトレーニングを頑張りたい。
フジサンケイ女子ゴルフ・談話
2023年04月23日17時49分
◇すごく悔しい
安田祐香 いいプレーをしていたので、すごく悔しい。せめてボギーを半分にできていたら。またトレーニングを頑張りたい。
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