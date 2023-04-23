▽豊田ス

名古屋グランパス ２ １―０ ２ 湘南ベルマーレ

勝点１８ １―２ 勝点１１

▽得点者【名】森下(1)（４１分）中谷(1)（５０分）

【湘】山田(1)（５６分）町野(6)＝ＰＫ（８０分）

▽観衆 １７２４３人