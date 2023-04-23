Ｊ１リーグ戦第９節第２日・札幌―福岡
2023年04月23日17時00分
▽札幌ド
北海道コンサドーレ札幌 ２ ２―０ ２ アビスパ福岡
勝点１０ ０―２ 勝点１５
▽得点者【札】荒野(1)（５分）浅野(3)（１３分）
【福】山岸(4)（５１分）ルキアン(3)＝ＰＫ（５８分）
▽観衆 １２４９５人
Ｊ１リーグ戦第９節第２日・札幌―福岡
2023年04月23日17時00分
▽札幌ド
北海道コンサドーレ札幌 ２ ２―０ ２ アビスパ福岡
勝点１０ ０―２ 勝点１５
▽得点者【札】荒野(1)（５分）浅野(3)（１３分）
【福】山岸(4)（５１分）ルキアン(3)＝ＰＫ（５８分）
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