国内では２３日、新たに８４８４人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の日曜日と比べ１４００人余り増えた。新たな死者は１２人、重症者は５９人で前日から３人増えた。

東京都は新たに１１３８人の感染を確認。前週日曜日と比べ約２５０人増加した。新たな死者は３人。都基準による重症者は前日と同じ４人だった。