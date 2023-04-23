中日が逆転勝ち。１点差の五回に細川が２点二塁打を放った。福谷は尻上がりに調子を上げ、七回途中１失点で１年ぶりの白星。継投でしのぎ、マルティネスが６セーブ目。阪神は近本の先頭打者本塁打で先制したが、その後は攻め手を欠いた。