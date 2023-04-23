オリックスは六回にゴンザレスの先制２ラン、杉本の左前打など打者１０人の攻撃で４点を奪った。山下は直球に力があり、７回３安打無失点で２勝目。阿部、山崎颯とつないだ。西武は力投のエンスが六回につかまり、打線の反撃も遅かった。