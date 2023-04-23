明治安田Ｊ２リーグは２３日、各地で第１１節の残り５試合が行われ、大分は水戸に０―１で敗れ、首位浮上はならなかった。勝ち点２２のままで、町田と１差の２位。

磐田は金沢を２―１で下して、勝ち点１６で９位に浮上。藤枝は仙台に競り勝ち、栃木はいわきを退けた。群馬―徳島は引き分けた。