【打者】 打 安 打 本 三 四 今季通算

数 打 点 塁 振 死 打 率 点 本

大 谷 ５ ０ ０ ０ ０ ０ ．２５０ １１ ４

鈴 木 ３ ０ １ ０ １ １ ．３３３ ５ １

吉 田 ４ ２ ０ ０ １ ０ ．２１３ ９ １

【投手】 回 安 失 自 三 四 今 季 通 算

数 打 点 責 振 死 勝 敗 Ｓ 防御率

藤 浪 ２１／３ ７ ８ ８ ２ ４ ０ ４ ０ １４．４０

（時事）