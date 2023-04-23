鹿島、前半２得点 Ｊリーグ・新潟―鹿島
2023年04月23日16時03分
鹿島が前半の２得点を守り抜いた。３分に右クロスに鈴木が頭で合わせて先制。２６分には浮き球のパスを受けた垣田がボレーシュートを決めた。終盤は守りを固め、無失点に抑えた。新潟は後半に決定機をつくれず、交代策も実らなかった。
鹿島、前半２得点 Ｊリーグ・新潟―鹿島
2023年04月23日16時03分
鹿島が前半の２得点を守り抜いた。３分に右クロスに鈴木が頭で合わせて先制。２６分には浮き球のパスを受けた垣田がボレーシュートを決めた。終盤は守りを固め、無失点に抑えた。新潟は後半に決定機をつくれず、交代策も実らなかった。
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