バレーボールのＶリーグ１部（Ｖ１）男子プレーオフは２３日、東京・国立代々木競技場で決勝が行われ、レギュラーラウンド１位の名古屋が同２位のサントリーに３―０で快勝し、豊田合成だった２０１５～１６年シーズン以来となる７季ぶり２度目の優勝を遂げた。サントリーは３連覇を逃した。

名古屋はクレクの強打を軸に攻め、ブロックも効果的に決まって２セットを連取。接戦となった第３セットも２８―２６で物にした。