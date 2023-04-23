Ｃ大阪が逃げ切った。前半２３分、敵陣でボールを奪った香川からレオセアラを経由し、ゴール前でパスを受けた毎熊が先制点。粘り強い守備で最後まで守り抜いた。柏は自陣からパスを回して試合を組み立てたが、得点につながらなかった。