パ・リーグ公示（２３日） プロ野球
2023年04月23日12時21分
【出場選手登録】▽オリックス・山下舜平大投手▽ソフトバンク・柳町達外野手
【同抹消】▽オリックス・宇田川優希投手▽ソフトバンク・アストゥディーヨ内野手（再登録は５月３日以降）
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