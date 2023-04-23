衆参５補選、投票始まる 深夜にも勝敗判明
2023年04月23日07時07分
衆院千葉５区、和歌山１区、山口２、４区と参院大分選挙区の５補欠選挙は２３日午前７時から投票が始まった。一部を除き午後８時に締め切られ、即日開票される。深夜にも勝敗が判明する見通し。結果は岸田文雄首相の衆院解散戦略にも影響しそうだ。
補選は岸田政権の中間評価と位置付けられ、物価高対応、少子化対策などを争点に論戦が交わされた。期間中の１５日、首相が和歌山市の遊説先で爆発物を投げ込まれる事件も発生した。
衆参５補選、投票始まる 深夜にも勝敗判明
2023年04月23日07時07分
衆院千葉５区、和歌山１区、山口２、４区と参院大分選挙区の５補欠選挙は２３日午前７時から投票が始まった。一部を除き午後８時に締め切られ、即日開票される。深夜にも勝敗が判明する見通し。結果は岸田文雄首相の衆院解散戦略にも影響しそうだ。
補選は岸田政権の中間評価と位置付けられ、物価高対応、少子化対策などを争点に論戦が交わされた。期間中の１５日、首相が和歌山市の遊説先で爆発物を投げ込まれる事件も発生した。
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