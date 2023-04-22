巨人が逆転勝ち。１点を追う二回、秋広の適時二塁打で同点。四回に大城卓の２点二塁打で勝ち越すと、六回にもオコエの二塁打で加点した。グリフィンは６回１失点で３勝目。大勢が２セーブ目。ヤクルトは小川が踏ん張れず４連勝を逃した。