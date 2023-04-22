Ｊ１リーグ戦第９節第１日・神戸―横浜Ｍ
2023年04月22日21時22分
▽ノエスタ
横浜Ｆ・マリノス ３ ２―２ ２ ヴィッセル神戸
勝点１７ １―０ 勝点１９
▽得点者【Ｍ】アンデルソンロペス(6)(7)（３３分、８２分）渡辺(1)（４７分＋）
【神】汰木(3)（１９分）大迫(6)（２８分）
▽観衆 ２２１６４人
（注）＋はロスタイム
Ｊ１リーグ戦第９節第１日・神戸―横浜Ｍ
2023年04月22日21時22分
▽ノエスタ
横浜Ｆ・マリノス ３ ２―２ ２ ヴィッセル神戸
勝点１７ １―０ 勝点１９
▽得点者【Ｍ】アンデルソンロペス(6)(7)（３３分、８２分）渡辺(1)（４７分＋）
【神】汰木(3)（１９分）大迫(6)（２８分）
▽観衆 ２２１６４人
（注）＋はロスタイム
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