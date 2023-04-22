川崎が中地区優勝 バスケットＢリーグ
2023年04月22日21時20分
バスケットボール男子のＢリーグ１部は２２日、各地で行われ、中地区は川崎が三遠を９０―８３で下して３８勝１７敗とし、３季ぶり３度目の地区優勝を決めた。
川崎が中地区優勝 バスケットＢリーグ
2023年04月22日21時20分
バスケットボール男子のＢリーグ１部は２２日、各地で行われ、中地区は川崎が三遠を９０―８３で下して３８勝１７敗とし、３季ぶり３度目の地区優勝を決めた。
こんな記事も
スポーツ総合用語
スポーツ総合
落胆する上杉 陸上・兵庫リレーカーニバル(04/22 23:19)
村山謙、トラックに集中 陸上・兵庫リレーカーニバル(04/22 23:15)
悔しがる大迫 Ｊ１神戸(04/22 22:53)
横浜Ｍ、ぶれずに大逆転 首位倒してさらに上へ―Ｊリーグ(04/22 22:38)
プロ野球・ひとこと(04/22 22:36)
ヤクルトの小川、要所で甘い球 プロ野球(04/22 22:32)
秋広、プロ初安打が同点打 プロ野球・巨人(04/22 22:32)
張本、決勝逃す 卓球(04/22 22:32)
村山謙、男子１万で６位 女子は兼友３位―陸上・兵庫リレーカーニバル(04/22 21:55)
カズ、ポルトガル２部デビュー 海外５カ国目のプレー―サッカー(04/22 21:47)
セ・リーグ個人投手成績 （２２日現在）(04/22 21:32)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２２日現在）(04/22 21:31)
セ・リーグ個人打撃成績 （２２日現在）(04/22 21:31)
巨人が逆転勝ち プロ野球・ヤクルト―巨人(04/22 21:30)
セ・リーグチーム成績表 （２２日現在）(04/22 21:30)
Ｊ１得点ランキング（２２日現在）(04/22 21:22)
Ｊ１リーグ戦第９節第１日・神戸―横浜Ｍ(04/22 21:22)
プロ野球速報 （２２日）(04/22 21:22)
プロ野球速報 （２２日）(04/22 21:21)
川崎が中地区優勝 バスケットＢリーグ(04/22 21:20)
Ｗ杯ボルダー・談話(04/22 21:19)
横浜Ｍが逆転勝利 Ｆ東京、５戦ぶり白星―Ｊ１(04/22 21:15)
安藤が１０年連続Ｖ 重量挙げ(04/22 21:12)
横浜Ｍ、２点差逆転 Ｊリーグ・神戸―横浜Ｍ(04/22 21:12)
Ｊ１成績表（２２日現在）(04/22 20:59)
２２日のＪ１(04/22 20:59)
古賀、２度目のＭＶＰ Ｖリーグ女子(04/22 20:55)
松藤、うれしさと悔しさ Ｗ杯ボルダー(04/22 20:54)
井上、石川が１００制す 学生陸上(04/22 20:53)
小田と上地、複で優勝 車いすテニス・ジャパンＯＰ(04/22 20:15)