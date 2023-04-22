古賀、２度目のＭＶＰ Ｖリーグ女子
2023年04月22日20時55分
バレーボールのＶリーグ１部（Ｖ１）女子の今季表彰選手が２２日に発表され、優勝したＮＥＣの古賀紗理那が６年ぶり２度目の最高殊勲選手賞（ＭＶＰ）に輝いた。その他の主な賞は次の通り。
▽敢闘賞 石川真佑（東レ）▽ベスト６ 古賀、石川、カッティーノ（トヨタ車体）、荒木彩花（久光）、サンティアゴ（埼玉上尾）、沢田由佳（ＮＥＣ）▽ベストリベロ 西村弥菜美（久光）▽最優秀新人賞 中島咲愛（久光）。
古賀、２度目のＭＶＰ Ｖリーグ女子
2023年04月22日20時55分
バレーボールのＶリーグ１部（Ｖ１）女子の今季表彰選手が２２日に発表され、優勝したＮＥＣの古賀紗理那が６年ぶり２度目の最高殊勲選手賞（ＭＶＰ）に輝いた。その他の主な賞は次の通り。
▽敢闘賞 石川真佑（東レ）▽ベスト６ 古賀、石川、カッティーノ（トヨタ車体）、荒木彩花（久光）、サンティアゴ（埼玉上尾）、沢田由佳（ＮＥＣ）▽ベストリベロ 西村弥菜美（久光）▽最優秀新人賞 中島咲愛（久光）。
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