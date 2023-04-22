井上、石川が１００制す 学生陸上
2023年04月22日20時53分
陸上の日本学生個人選手権第２日は２２日、神奈川・レモンガススタジアム平塚などで行われ、１００メートル決勝の男子は井上直紀（早大）が１０秒１９（追い風１．７メートル）で制した。女子は石川優（青学大）が１１秒５５（追い風１．２メートル）で優勝。
ハンマー投げの男子は福田翔大（日大大学院）が７１メートル４２で、女子は村上来花（九州共立大）が６３メートル４４で勝った。ともに大会新記録だった。
井上、石川が１００制す 学生陸上
2023年04月22日20時53分
陸上の日本学生個人選手権第２日は２２日、神奈川・レモンガススタジアム平塚などで行われ、１００メートル決勝の男子は井上直紀（早大）が１０秒１９（追い風１．７メートル）で制した。女子は石川優（青学大）が１１秒５５（追い風１．２メートル）で優勝。
ハンマー投げの男子は福田翔大（日大大学院）が７１メートル４２で、女子は村上来花（九州共立大）が６３メートル４４で勝った。ともに大会新記録だった。
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