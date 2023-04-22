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山口ら、無念の幕切れ　全日本体操

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山口ら、無念の幕切れ　全日本体操

2023年04月22日19時39分

女子決勝、山口幸空の平均台演技＝２２日、東京体育館

女子決勝、山口幸空の平均台演技＝２２日、東京体育館

  • 女子決勝の平均台演技で着地に失敗し、うずくまる山口幸空＝２２日、東京体育館

　期待の２人が無念の幕切れとなった。予選首位の山口は第２種目の段違い平行棒で着地が乱れると、平均台でも着地に失敗して左膝を痛め途中棄権。来年のパリ五輪での活躍が期待される１４歳だが、２００６年大会の鶴見虹子以来となる中学生制覇はならなかった。
　昨年の世界選手権代表だった山田は最初の跳馬で着地した際に左膝を負傷。残りの種目に出られず、こちらも涙をのんだ。

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