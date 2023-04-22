中日の新人、福永が気を吐いた。五回に投手の足元を抜ける中前打。八回先頭でも中前打を放ち、打率を３割に乗せた。チームの出塁はこの２安打だけ。日本新薬からドラフト７位で入団し、奮闘を続ける２６歳のオールドルーキーは「良い状態をつなげていきたい」と話した。